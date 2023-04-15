У Судані спроба військового перевороту. Третя за останні 5 років

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Getty Images / «Бабель»

У столиці Судану, місті Хартум, відбулися сутички між регулярною армією та Силами швидкого реагування.

Про це повідомляє Reuters.

Сили швидкого реагування (RSF) заявили, що взяли під свій контроль президентський палац, резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт у Хартумі. RSF звинуватили армію в тому, що вона першою напали на них, а також заявили, що вони захопили аеропорти в північному місті Мерове та в Ель-Обейді. Армія заявляє, що операція проти Сил швидкого реагування триває.

Стрілянину було чутно в кількох районах Хартуму, очевидці повідомляють про перестрілки в сусідніх містах. Журналіст Reuters бачив гармати та бронетехніку, розгорнуті на вулицях, і чув постріли з важкої зброї біля штабів армії та Сил швидкого реагування. За словами медиків, зіткнення сталися в житлових кварталах, постраждали мирні жителі.

Люди проходять повз військову машину в Хартумі, 15 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Армія заявила, що RSF намагалися атакувати її війська на кількох позиціях. Проте Сили швидкого реагування заявили, що армія атакувала їх першою.

Конфронтація між RSF і армією може значно погіршити ситуацію з безпекою у країні, яка вже зіткнулася з економічною кризою і спалахами насильства. Громадянські політичні партії, які підписали початкову угоду про поділ влади з армією та RSF, закликали їх припинити бойові дії.