У Великій Британії засудили студента, який кинув яйця в короля Чарльза ІІІ

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Royal Family / Twitter

У Великій Британії засудили 23-річного студента Патріка Теллвела, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ. Його визнали винним у «загрозливій поведінці».

Про це пише Reuters.

Мировий суд Йорка засудив Теллвела до одного року громадських робіт, зокрема «100 годин неоплачуваної роботи».

«Теллвел не виявив жодних ознак каяття після арешту і продовжував захищати свій намір побити яйцями Його Величність Короля», — сказав представник Королівської прокурорської служби.