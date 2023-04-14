У Великій Британії засудили студента, який кинув яйця в короля Чарльза ІІІ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Royal Family / Twitter
У Великій Британії засудили 23-річного студента Патріка Теллвела, який кинув кілька яєць у британського короля Чарльза ІІІ. Його визнали винним у «загрозливій поведінці».
Про це пише Reuters.
Мировий суд Йорка засудив Теллвела до одного року громадських робіт, зокрема «100 годин неоплачуваної роботи».
«Теллвел не виявив жодних ознак каяття після арешту і продовжував захищати свій намір побити яйцями Його Величність Короля», — сказав представник Королівської прокурорської служби.
- У листопаді 2022 року чоловік кинув яйця в короля Чарльза ІІІ та королеву-консорта Каміллу в місті Йорк на півночі Великої Британії. Нападника затримала поліція. Чотири яйця пролетіли повз британського монарха та його дружину та розбилися об землю.