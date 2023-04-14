Росія знову обстріляла Словʼянськ, є влучання в пʼятиповерхівки і загиблі

Новини

Андрій Єрмак / Telegram

Росія 14 квітня знову обстріляла місто Словʼянськ Донецької області, загинули 5 людей, ще 15 поранені.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак та очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

У місті пролунало щонайменше сім вибухів у районі школи №8, є влучання в три пʼятиповерхові будинки. Один будинок частково зруйнований, два загорілися, пошкоджені будинки довкола.