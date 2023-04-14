Біологи виявили, що смужки восьминогів неповторні, як і відбитки людських пальців

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TIM BRIGGS

Дослідження показало, що темні смуги карликових зебрових восьминогів, які мешкають на тихоокеанському узбережжі Америки, унікальні в кожної особини. Можливо, це допомагає їм впізнавати одне одного.

Про це пише Science.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі щотижня фотографували 25 новонароджених Octopus chierchiae, вирощених у лабораторії, а потім за допомогою Adobe Illustrator проаналізували забарвлення кожного. Уже на п’ятий день життя в дитинчат почали зʼявлятися унікальні візерунки. Вони зберігалися протягом усього їхнього життя, навіть коли шкіра змінювала колір і структуру.

Результати показали добровольцям — люди змогли розрізнити восьминогів за смугами майже у 85% випадків.

Дослідники вважають, що це відкриття полегшить експерименти з молюсками та допоможе зберегти їх у дикій природі — тепер відомо, що зебровим восьминогам можна не ставити мітки і не робити татуювання для моніторингу.