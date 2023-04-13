Зеленський призначив нових очільників Луганської та Сумської ОВА
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Reuters
Президент Володимир Зеленський призначив нових очільників Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій.
Про це йдеться в указах на сайті президента.
Луганську обласну адміністрацію очолив Артем Лисогор. Він працював заступником начальника управління Нацполіції в Житомирській області.
Сумську обласну адміністрацію очолив Володимир Артюх. Він має звання генерал-лейтенанта та працював радником очільника Вінницької ОВА.
- 15 березня президент України Володимир Зеленський звільнив очільників трьох обласних військових адміністрацій. Серед них був голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його планують призначити послом України в Казахстані.