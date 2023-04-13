У Молдові засудили до 15 років вʼязниці лідера проросійської партії «Шор»

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У Молдові Апеляційна палата залишила чинним вирок лідеру проросійської партії «Шор» Ілану Шору. Його засудили до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Про це заявила голова парламентської юридичної комісії, депутат парламенту від партії «Дія та солідарність» Олеся Стамате, пише NewsMaker.

Вона не уточнила, про яку саме справу йдеться, але зазначила, що рішення апеляції остаточне. Це означає, що Шора засудили до 15 років увʼязнення.

«Правосуддя нарешті перемогло в нашій країні. Апеляційна палата засудила Шора до 15 років увʼязнення. Де б він не відбував покарання, в Ізраїлі чи Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави — це 5 млрд леїв [$250 мільйонів]», — заявила вона.

Ілана Шора у 2015 році засудили у справі про «крадіжку мільярда» до 7,5 року увʼязнення за шахрайство та відмивання грошей. Суд ухвалив, що вирок не набуде чинності, доки не стане остаточним. Справа була на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. У 2019 році Ілан Шор утік із країни. За непідтвердженою інформацією, він переховується в Ізраїлі.