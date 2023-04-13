Warner Bros. Discovery анонсувала новий приквел «Гри престолів». Він буде про Дункана Високого та Ейгона Таргарієна

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Game of Thrones / Twitter

Американська медіакомпанія Warner Bros. Discovery анонсувала другий приквел «Гри престолів». Його заснували на повістях Джорджа Мартіна про лицаря Дункана Високого та його зброєносця Ейгона Таргарієна.

Як пише Variety, новий приквел із назвою «Лицар семи королівств: Лицар-бурлака» вийде на стримінговому сервісі HBO Max. Сюжет перенесе глядачів за століття до подій «Гри престолів».

Сценаристом і виконавчим продюсером буде сам Джордж Мартін. Іншими виконавчими продюсерами стануть Айра Паркер, Раян Кондал і Вінс Джерардіс — вони вже працювали над «Грою престолів» і першим приквелом оригінального серіалу «Дім дракона».