У Кракові чоловік підпалив себе перед генконсульством України. В МЗС кажуть, що він у критичному стані

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Jacek Dylag / Unsplash

У Кракові 63-річний чоловік підпалив себе перед будівлею Генерального консульства України.

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі «Бабелю» заявив, що особу чоловіка вже встановили, він виявився українцем.

«Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний. Генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, щоб встановити причину та всі обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину, встановлюють звʼязок з його рідними», — зазначив Ніколенко.

Інцидент стався близько 07:50, повідомляє RMF24.

Чоловік вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. Свої слова він адресував українським чоловікам, які зібралися перед консульством.

Після цього він облився легкозаймистою речовиною і підпалив себе. Чоловіка загасили випадкові перехожі.

На місці події працює поліція, про інцидент повідомлено прокуратуру.