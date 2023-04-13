Евакуаційний потяг відтепер прибуватиме до Бердичева. Раніше він вивозив людей на Черкащину

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Евакуаційний потяг із Покровська, який раніше курсував на Черкащину, із 18 квітня прибуватиме до міста Бердичів (Житомирська область).

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рейси здійснюватимуться раз на чотири дні по парних числах. Час відправлення евакуаційного потяга із Покровська — 14:15.

Охочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.

На Житомирщині внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках. Їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.

Для евакуації тяжкохворих і маломобільних треба звертатися за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Також звернутися по допомогу з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48, або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Евакуаційний потяг за понад рік курсування між прифронтовими містами та медичними закладами західної частини країни доставляв громадян із Сєвєродонецька, Лисичанська, Краматорська, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Покровська, Херсону до безпечніших регіонів. Загалом потягом вдалося евакуювати понад 3 тисячі поранених українців.