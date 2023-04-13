Успішний контрнаступ ЗСУ ― «найкращий шанс України» завершити війну. Провідні світові медіа про війну 12 квітня

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«Бабель»

У тому, що майбутня контрнаступальна операція української армії має всі шанси призвести до завершення війни на вигідних для України умовах, в авторитетному виданні Foreign Affairs пише дослідник Фонду Карнегі за міжнародний мир та директор стратегічних програм організації Defense Priorities Раян Менон. Він відзначає, що зараз росія на полі бою є виключно слабкою, і навіть мобілізація їй мало допомогла. «Лобові атаки в Бахмуті, які дали мінімальний результат, показують, що росіяни навряд чи зробили багато висновків зі своїх військових невдач на початку повномасштабного вторгнення», ― зауважує Менон. Атаки біля Авдіївки і, особливо, під Вугледаром посилюють цю тезу. Так, росія залишається небезпечним противником зі значною кількістю техніки й снарядів ― але помилки в тактиці й стратегії зводять її перевагу нанівець, каже автор. І якщо на початку зими багато західних та українських оглядачів остерігалися нової хвилі російських мобілізованих, то зараз очевидно, що навіть аби втримати поточні позиції, росіянам без чергового етапу мобілізації не обійтись. А це вкрай непопулярний серед російського населення крок. Та й ці мобілізовані для ефективності в бою потребують тривалої підготовки, на що росія просто не має часу.

Українські війська, натомість, змогли підготувати резерви, також до них надходить усе більше західної техніки. Втрати в ЗСУ також чималі, визнає Менон ― однак у порівнянні з росіянами українці в набагато кращій позиції. І, на відміну від росіян, своєї атаки українці досі не почали.

Якщо українцям вдасться з боку Херсону чи Запоріжжя дійти до межі Криму, то, враховуючи нову західну зброю, ЗСУ легко зможуть вдарити і по цілях на півострові, і по Кримському мосту. Навіть сам факт можливості таких ударів ― не їх здійснення на практиці ― стане серйозною позицією на потенційних переговорах із росією. Втрата Криму стане аналогом політичної смерті для путіна, відтак на цьому етапі він стане значно більш готовим до компромісів, припускає аналітик.

Менон не розглядає варіанту, що Україні протягом весни-літа вдасться відвоювати всю територію, яку росіяни захопили після 2014 року ― стверджуючи, що для цього в України ресурсів поки що бракує. Однак навіть повернення всієї території Херсонщини, Запоріжжя та півдня Донеччини він подає у статті як велику перемогу і ймовірну передумову для завершення війни. «Хоча цей результат може не влаштувати багатьох українців, насправді він буде свідченням цілковитої поразки путінської воєнної авантюри, ― пише він. ― ЗСУ знищать сухопутний коридор від росії до Криму, чим істотно ускладнять ворожу логістику. Вони повернуть 93% території, яку мали до вторгнення 2022 року, або ж 89% земель, які мали до початку війни у 2014-му. А головне ― повністю зруйнують путінську мрію про повернення країни до орбіти російського впливу. Навпаки, війна прискорила танення проросійських сентиментів в Україні ― й більшість українців воліють не мати з росією нічого спільного». Завершення бойових дій, очевидно, супроводжуватиметься істотними гарантіями безпеки від західних союзників Києва. Якщо не йтиметься про НАТО ― точно буде мова про подальшу військову допомогу від США, Британії та ЄС, що й далі посилюватиме українські збройні сили. Натомість уряд, населення й донори зможуть зосередити увагу на повоєнній відбудові країни, підсумовує дослідник.

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