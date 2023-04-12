Uber звинуватили в завищенні цін при виклику таксі з розрядженого телефону

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Бельгійська газета Derniere Heure пише, що сервіс виклику таксі Uber завищує тарифи, якщо автівку викликають з розрядженого телефону. Журналісти звернули увагу на скарги користувачів і вирішили перевірити це.

Журналісти викликали два таксі в одне і те саме місце — до входу своєї редакції в Брюсселі, а кінцевим пунктом вказали одну й ту саму точку біля причалу. Поїздка, викликана зі смартфона з 12% заряду, обійшлася у €17,56, а виклик з телефону з 84% заряду коштував €16,60.

Представник Uber у коментарі газеті запевнив, що їхній додаток не сканує і не вимірює заряд акумулятора телефона. За його словами, тарифи формуються виключно на підставі попиту і кількості водіїв в районі виклику.

Видання Vice, однак, згадує, що у 2016 році колишній голова відділу економічних досліджень Uber Кіт Чен казав, що компанія звертала увагу на те, що люди з низьким зарядом на телефоні схильні платити за таксі більше грошей.

Чен заперечував, що компанія спеціально піднімала ціни для таких користувачів, але критики задавались питанням, чому компанія взагалі цікавилася подібним дослідженням.