У Північній Ірландії чоловік знайшов на вулиці «оперативні нотатки» візиту Джо Байдена

Новини

Sky News

У Північній Ірландії чоловік знайшов на вулиці «оперативні нотатки», повʼязані з візитом президента США Джо Байдена. Місцева поліція назвала це «порушенням безпеки» та розслідує інцидент, повідомляє телеканал Sky News.

Поліція дізналася про це лише після того, як чоловік, який знайшов документ, звʼязався з The Nolan Show на BBC Radio Ulster.

«Ми знаємо про порушення безпеки. Розпочате розслідування, і ми повідомили старшого офіцера з інформаційних ризиків», — сказали у поліції Північної Ірландії.

Документ на пʼяти сторінках містить деталі розміщення офіцерів у центрі Белфасту під час чотириденного візиту президента США. Там також є інформація про перекриття доріг і контактні дані офіцерів.

У поліції заявили, що надзвичайно серйозно ставляться до безпеки високопоставлених відвідувачів і вживатимуть відповідних заходів.