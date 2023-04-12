Росіяни на окупованих територіях України вирубують ліси — WSJ оприлюднив супутникові знімки

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The Wall Street Journal з посиланням на знімки Maxar і слова українських чиновників пише, що російські окупанти під час захоплення української землі, окрім зерна, викрадали й деревину, вирубуючи ліси.

Зрубані дерева росіяни використовували як для укріплення своїх позицій, так і для комерційних цілей.

Держлісагентство України заявило, що виявило випадки незаконних вирубок лісу у Харківській, Сумській та Київській областях, а також на півдні країни. Найбільше вирубували дуби, сосни, граби та ясент.

Видання, зокрема, оприлюднило фото Таврійського лісу на Херсонщині через місяць після вторгнення та за рік після нього.

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що від початку окупації російські підприємства організували заготівлю лісу в Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. За її словами, окупанти неконтрольовано і по-варварськи вирубують ліси, що в разі продовження неминуче призведе до катастрофічних екологічних наслідків.