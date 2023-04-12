У росії 18-річним дозволили одразу після школи йти на контрактну службу
- Автор:
- Софія Телішевська
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У росії поправки до закону «Про військовий обовʼязок і військову службу» дозволяють 18-річним одразу після закінчення школи йти на контрактну службу. Раніше для цього потрібно було закінчити технікум або виш, пише російська служба ВВС.
Після того як поправку схвалить Рада федерації та підпише путін, випускників шкіл, як і будь-яких солдатів, матросів, сержантів і старшин, що уклали контракт, можна буде відправляти на фронт вже через чотири місяці після початку служби.
Можливість розірвання контракту до кінця війни не передбачена.
Одинадцятого квітня відповідну поправку ухвалили майже одноголосно.
- Напередодні Держдума росії ухвалила закон про електронні повістки. Тепер росіянам їх надсилатимуть через онлайн-систему «Госуслуги», а тим, хто отримав повістки, закриють виїзд із країни. Така електронна повістка вважатиметься автоматично отриманою, навіть якщо росіянин не бачив її та не заходив в електронний кабінет. Якщо ж росіянин не піде до військкомату, то на нього почнуть накладати обмеження: заборонять керувати автівкою, продавати майно, брати кредити тощо. Держдума також схвалила поправку про можливість зарахування росіян до військового запасу навіть без їхньої особистої явки.
- Такі рішення можуть сигналізувати про підготовку росії до другої хвилі мобілізації. Зокрема, електронні повістки можуть надіслати одразу всім росіянам — і це означатиме фактично закриття кордонів для чоловіків.