У росії 18-річним дозволили одразу після школи йти на контрактну службу

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У росії поправки до закону «Про військовий обовʼязок і військову службу» дозволяють 18-річним одразу після закінчення школи йти на контрактну службу. Раніше для цього потрібно було закінчити технікум або виш, пише російська служба ВВС.

Після того як поправку схвалить Рада федерації та підпише путін, випускників шкіл, як і будь-яких солдатів, матросів, сержантів і старшин, що уклали контракт, можна буде відправляти на фронт вже через чотири місяці після початку служби.

Можливість розірвання контракту до кінця війни не передбачена.

Одинадцятого квітня відповідну поправку ухвалили майже одноголосно.