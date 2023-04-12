Reuters: Сербія погодилась надіслати зброю Україні, але публічно не визнає цього

Новини

Flickr / Boris Pozder

Reuters із посиланням на один з опублікованих «секретних документів Пентагону» повідомляє, що Сербія — єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти росії, але водночас погодилася постачати зброю Україні або вже надіслала її.

У документі міститься діаграма, де відображені «оцінені позиції» 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

На діаграмі видно, що Сербія відмовилася провести навчання для ЗСУ, але зобовʼязалася надіслати летальний вантаж або вже надіслала його. Також у документі зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.

Документ датований 2 березня та засвідчений печаткою Обʼєднаного комітету начальників штабів.