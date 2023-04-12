Reuters: Сербія погодилась надіслати зброю Україні, але публічно не визнає цього
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Flickr / Boris Pozder
Reuters із посиланням на один з опублікованих «секретних документів Пентагону» повідомляє, що Сербія — єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти росії, але водночас погодилася постачати зброю Україні або вже надіслала її.
У документі міститься діаграма, де відображені «оцінені позиції» 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.
На діаграмі видно, що Сербія відмовилася провести навчання для ЗСУ, але зобовʼязалася надіслати летальний вантаж або вже надіслала його. Також у документі зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.
Документ датований 2 березня та засвідчений печаткою Обʼєднаного комітету начальників штабів.
- 5 березня президент Сербії Александар Вучич заперечив поставки боєприпасів в Україну. Він наголосив, що його країна не передає зброю ані Україні, ані росії.
- Перед цим у соцмережах зʼявилася інформація про те, що Сербія могла передати Україні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град». Їх нібито продали у третю країну, а вже звідти через Словаччину та Туреччину вони потрапили до України. У російському МЗС висловили «глибоке занепокоєння» і закликали Сербію надати розʼяснення.
- Міністр оборони Сербії заперечив ці повідомлення, але припустив, що це могло статися через треті країни. Натомість в МЗС Сербії зазначили, що такий розвиток подій неможливий і країна не передавала жодних боєприпасів.