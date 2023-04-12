Сили оборони України відбили на Донбасі 72 атаки та знищили 730 окупантів

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Російські військові продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили 72 атаки російських окупантів і ліквідували 730 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у своєму ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямку росіяни досі намагаються повністю захопити Бахмут, тривають бої за місто. Протягом доби окупанти безрезультатно наступали неподалік Богданівки.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках росіяни наступали в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Марʼїнки, але без успіху. Найзапекліші бої точаться за Марʼїнку.

На Лиманському напрямку росіяни без успіху намагалися наступати поблизу Білогорівки та Спірного. На Купʼянському та Шахтарському напрямках окупанти не наступали, але обстрілювали населені пункти.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжив оборонятися та обстріляв понад 30 населених пунктів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не фіксують формування угруповань для наступу окупантів. Проте підрозділи територіальних військ армії росії досі перебувають на території Білорусі. Ворог зберігає військову присутність також у Курській та Бєлгородській областях, що на кордоні з Україною.