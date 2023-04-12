Життя прифронтового Купʼянська й наслідки витоку документів Пентагону. Провідні світові медіа про війну 11 квітня

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«Бабель»

Матеріал про роботу розміновувачів на Харківщині опублікувало ВВС. На звільнених територіях цієї області зараз знаходять найбільше залишених росіянами мін ― їх уже виявлено близько 55 тисяч. Також відомо, що з минулого вересня до сьогодні 121 людина отримала травми від мін, 29 людей загинули. Найбільш небезпечні для цивільних ― і, відповідно, найбажаніша «здобич» для розміновувачів ― «пелюстки», невеликі протипіхотні міни, на які легко наступити, не помітивши. Видання описує досвід місцевого мешканця Сергія, який просто допомагав другу підняти його автівку на евакуатор, зробив крок назад ― і втратив кілька пальців на ступні. Поки що ходити він не може. За даними Світового банку, пише видання, розмінування території України обійдеться в понад $37 мільярдів. За наявності цієї суми є шанси, що цей процес не розтягнеться на десятки років.

Популярне серед американських політиків вашингтонське видання The Hill опублікувало матеріал про наслідки витоку документів Пентагону, в яких ідеться, зокрема, про стан української армії та перспективи українського контрнаступу. Загальний висновок тексту: публікація секретних документів заподіяла шкоди Україні ― однак особливо руйнівною її не назвеш: за словами експосла США в Україні, а тепер керівника євразійського напрямку організації Atlantic Council Джона Гербста, більшість із опублікованих даних були відомі і союзникам США по НАТО, і російській розвідці. Найбільша небезпека витоку, запевняє Курт Волкер із американського Центру аналізу європейської політики, в тому, що документи дають змогу фахівцям зрозуміти, як саме США збирають розвіддані ― і в майбутньому отримувати цю інформацію для Пентагону буде складніше. Це стосується як союзників США у ЄС чи України, так і росії, адже частина інформації у витоку стосується наслідків війни для Кремля. Можливо, тепер російські спецслужби ретельніше захищатимуть чутливу інформацію ― і це проблема, вважає науковий співробітник Інституту Брукінгса Майкл ОʼХенлон. Свідчення того, що опубліковані документи сполохали росіян, вже є: так, пропагандистський ресурс Rybar припустив, що цей витік зрежисовано, аби росіяни склали помилкове враження про слабкі сторони української армії та її підтримки Заходом.

Стаття про життя прифронтового Купʼянська вийшла на сайті американського медіа CBS News. Невелике місто, поблизу якого проходить важлива гілка залізниці, що сполучає росію та Україну, є обʼєктом підвищеної уваги з боку окупантів. Втративши Купʼянськ на початку минулої осені, росіяни мріють зайняти його знову, що дозволило б їм значно покращити логістику своїх сил у регіоні. Тому місцеві чують артилерійські постріли що кілька хвилин: росіяни знаходяться за десять кілометрів від міста. Співрозмовники CBS News налаштовані оптимістично, однак визнають, що якщо росіяни окупують Купʼянськ знову, вони будуть значно жорстокішими. «Тоді це буде вже не просто окупація ― нас усіх убʼють», ― каже керівник місцевого відділку Державної служби з надзвичайних ситуацій Вадим Киячко. На щастя, попри ледь не щоденні «прильоти» по Купʼянську, досі нікого з його підлеглих не вбило ― хоча кілька людей дістали поранення. Також знімальна група побувала на фермерському господарстві за кілька кілометрів від лінії зіткнення. Попри знищені будівлі та врожай, його власник нікуди не їде, відмовляючись залишати справу свого життя без нагляду.

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