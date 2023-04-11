Вадима Мельника звільнили з посади директора Бюро економічної безпеки

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Директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) України Вадима Мельника звільнили з посади за власним бажанням.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

У жовтні 2022 року депутати з профільних комітетів на спільному засіданні заслухали звіт очільника БЕБ Вадима Мельника — нардепи були невдоволені роботою Бюро. «Ми бачимо всі ознаки провалу реформи, на яку витратили понад 100 млн грн із бюджету», — заявив голова фінансового комітету Данило Гетманцев під час засідання.

Керівник БЕБ Вадим Мельник на свій захист заявив, що йому бракувало часу та грошей для втілення реформи. Пізніше комітет визнав роботу керівництва БЕБ незадовільною.