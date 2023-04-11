«Украерорух»: Український повітряний простір відкриють одразу після завершення війни

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Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» заявило, що небо для цивільних польотів відкриють одразу після завершення воєнних дій.

Перед цим Євроконтроль у своєму прогнозі припустив, що польоти в Україні відновляться лише з кінця 2029 року. Цей інфопривід набув розголосу, тому «Украерорух» пояснює, що Євроконтроль двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по Європейському регіону. Їх використовують для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

«Опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т. ін. Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування», — пояснює підприємство.

Вони наголошують, що «Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів». Зазначені розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

Тому фахівці Євроконтролю на основі актуальних вхідних даних (факт війни, що триває) зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Після появи нових обʼєктивних факторів, наприклад завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю оновлять з використанням нових даних.

Незважаючи на війну, Україна повноцінно готується до відновлення польотів.