В Україні скасували податки на пошкоджену або зруйновану війною нерухомість

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Верховна Рада України

Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон, який звільняє від сплати податку на пошкоджену чи знищену нерухомість.

Відповідний законопроєкт № 7632 підтримав 281 народний депутат.

У Податковому кодексі закріплять норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, починаючи з місяця, коли воно було зруйноване чи пошкоджене.

Факт руйнування має бути зафіксованим в акті огляду обʼєкта, складеному органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування.

Законопроєкт також передбачає звільнення біженців від подання декларації в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій.