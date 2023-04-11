Рада спростила умови для лікування військових та розширила перелік місць для роботи ВЛК. Закон має пройти друге читання

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Reuters / «Бабель»

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкти законів № 9158 та № 9154. Вони мають спростити оформлення довідки про обставини травматизації військового (поранення, контузії, каліцтва) на час дії воєнного стану та дозволити створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоровʼя.

За обидва законопроєкти проголосували 311 нардепів, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Зауважимо, що документи ще повинні пройти друге читання, після чого їх підпише голова парламенту та президент.

Законопроєкт № 9158

Цей документ дозволяє не проводити розслідування про обставини отримання травми в зоні бойових дій.

Довідка про травму (поранення, контузію, каліцтво) складається протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення.

У такий самий строк довідка направляється до військового закладу охорони здоровʼя або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також запроваджується механізм направлення медичних та інших документів до військового закладу охорони здоровʼя або територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також до військової частини — територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

«Таким чином документи «ходитимуть» за військовим, а не військовий «ходитиме» за документами. Це сприятиме розвʼязанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії», — пояснив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Завітневич.

Законопроєкт № 9154

Як йдеться у пояснювальній записці, раніше військово-лікарську експертизу могли проводити тільки комісії, створені при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і закладах охорони здоровʼя Міністерства оборони, СБУ та інших військових формувань.

Однак існувала правова неврегульованість, яка не дозволяла створення ВЛК при інших закладах охорони здоровʼя сектора безпеки і оборони, зокрема Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України та інших.

Крім того, що до закону додали весь склад сектора безпеки та оборони, ВЛК дозволили також створювати при закладах охорони здоровʼя як державної, так і комунальної форми власності.