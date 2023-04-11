Китай запровадить обовʼязкові перевірки безпеки для сервісів на основі ШІ

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Китай планує запровадити безпекову перевірку сервісів генеративного штучного інтелекту, перш ніж він стане доступним широкому загалу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт керівних принципів, опублікованих Управлінням кіберпростору Китаю (CAC) для громадського обговорення.

Розробники повинні гарантувати, що контент, який видає ШІ, є точним і поважає інтелектуальну власність, а також не дискримінує та не загрожує безпеці. Крім того, контент повинен мати маркування, що він створений саме ШІ.

Запропоновані вимоги доповнюють спроби Пекіну регулювати зростання генеративного ШІ після того, як ChatGPT запустив індустрію. По суті Китай розширює свої правила щодо даних і контенту на ШІ.

Імовірно, країна заборонить іноземні послуги штучного інтелекту, зокрема від OpenAI або Google, як це було з американськими пошуковиками та соціальними мережами.

Доцент права в Університеті Гонконгу Анжела Чжан каже, що швидка реакція CAC на цю нову технологію ясно демонструє регуляторні амбіції в цій сфері.

Пекін вважає ШІ стратегічною галуззю, тому його послуги мають бути прозорими щодо даних і алгоритмів.

«Постачальники послуг повинні надавати певну інформацію про дані, що використовуються при навчанні ШІ, включно з походженням, розміром і типом даних», — йдеться в заяві CAC.