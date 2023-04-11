У Волинській області теж заборонили УПЦ МП

Новини

Wikimedia

Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.

Про це повідомляє Суспільне.

Також депутати рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди храмів із релігійною організацією «Святогорський Успенський Зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП.

Наразі на Волині зареєстровані 523 релігійні громади УПЦ МП.

Зимненський монастир. Wikimedia