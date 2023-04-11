У Волинській області теж заборонили УПЦ МП
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Волинська обласна рада 11 квітня проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області.
Про це повідомляє Суспільне.
Також депутати рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди храмів із релігійною організацією «Святогорський Успенський Зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП.
Наразі на Волині зареєстровані 523 релігійні громади УПЦ МП.
- Московський патріархат вже заборонений на території Рівненської та Хмельницької областей.
- З листопада 2022 року Служба безпеки України провела низку обшуків у храмах та інших установах Московського патріархату. Під час обшуків вилучали проросійську літературу, прапори «новоросії», мільйони готівки, літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і наголошується, що це нібито штучно створена держава.