У росії на Камчатці вивергається вулкан. Усе навколо засипало товстим шаром попелу

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theins.ru

На російській Камчатці у ніч проти 11 квітня почав вивергатися вулкан Шивелуч . Стовп попелу піднявся майже на 20 кілометрів і розповсюдився на 500 кілометрів, вкриваючи навколишні населені пункти товстим шаром попелу — такого не було майже 60 років.

The Insider передає, що найбільше засипало селище Ключі, розташоване за 50 кілометрів від вулкану. Товщина шару попелу там сягає 6—8 сантиметрів. У кількох інших селах через виверження зникла електрика та забруднилася вода у водогонах.

Зараз вулкану Шивелуч присвоїли найвищий код авіаційної небезпеки — червоний.