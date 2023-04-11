Netflix випустить мультсеріал за мотивами «Дивних див»

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Netflix

Стримінговий гігант Netflix анонсував вихід анімаційного спінофу серіалу «Дивні дива». Над ним працюють мультиплікатор Ерік Роблс і студія Flying Bark Productions, пише Engadget.

Також у проєкті беруть участь сценаристи та режисери оригінального шоу — брати Даффер і продюсер Шон Леві. Сюжет поки тримають у секреті.

«Ми завжди мріяли про мультфільм «Дивні дива» в дусі суботніх ранкових мультфільмів, які ми полюбили з дитинства, і бачити цю мрію втіленою в життя було неймовірно захоплююче. Сценарії та художнє оформлення неймовірні, ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами новими! Пригоди тривають», — заявили брати Даффери.

Оригінальне шоу продовжили на п’ятий сезон. Наприкінці цього року вийде VR-гра, а в лондонському Вест-Енді покажуть приквел історії.