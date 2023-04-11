Сили оборони знищили ще 500 російських окупантів і відбили 52 їхні атаки

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Українські військові за минулу добу знищили ще 500 російських окупантів — 179 320 з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 11 квітня.

Також Сили оборони знищили ще 7 російських танків, 10 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем і 9 дронів.

Щодо ситуації на фронті, російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Минулої доби українські військові відбили 52 атаки на цих напрямках.