Космічний телескоп Hubble сфотографував медузоподібну галактику

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Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував медузоподібну галактику JO204, яка розташована в сузірʼї Секстанта.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Ця галактика розташована на відстані майже 600 мільйонів світлових років від нашої планети.

Тонкі газові стрічки під JO204 можуть виглядати як плаваючі «щупальця» медузи, насправді вони є результатом інтенсивного астрономічного процесу, відомого як швидкісний напір.

Агентство пише, що медузоподібні галактики відчувають різкий тиск через свій рух проти міжгалактичного середовища. Унаслідок цього виділяється їхній більш слабко звʼязаний газ.

Цей газ здебільшого є холоднішим і щільнішим газом у галактиці, а при перемішуванні і стисканні під дією різкого тиску він руйнується й утворює нові зірки в «щупальцях» медузоподібних галактик.