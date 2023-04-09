У французьких Альпах зійшла лавина. Є загиблі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У французьких Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина. Загинули щонайменше четверо людей, ще девʼять лижників постраждали. Рятувальники шукають уцілілих.
Як повідомляє BFMTV, лавина зійшла у провінції Верхня Савоя в гірській місцевості, поряд з гірськолижним курортом. Усі постраждалі — пішохідні туристи і лижник.
Рятувальні служби продовжують працювати. Скільки людей могло опинитися в районі лавини, поки невідомо.