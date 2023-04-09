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Для українців продовжили безплатний проїзд у потязі «Перемишль — Ганновер» до кінця травня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Із польського Перемишля потяг курсуватиме по непарних числах. Українцям потрібно лише предʼявити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

У відомстві додали, що пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сімʼям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.

У Ганновері пасажирів зустрічатимуть волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.