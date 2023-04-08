Гроші на компенсацію за зруйноване житло братимуть з арештованих активів російського Сбербанку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Гроші на компенсацію за зруйноване житло братимуть з кількох джерел, основна сума — від Сбербанку росії.
Про це повідомила глава партії «Слуга народу» та авторка закону Олена Шуляк в інтервʼю проєкту «Радіо Свобода» «Ти як?».
Фінансувати відшкодування зруйнованого під час повномасштабної війни житла будуть коштами державного та місцевих бюджетів, грошами від міжнародних донорів і з майбутніх репарацій рф. Зараз головним джерелом є конфісковані кошти «дочок» російських банків.
«Основна сума — від Сбербанку росії. І ми якраз ці гроші планувалися витрачати на компенсації. Тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. І 35 мільярдів прибутку Національного банку України теж можна буде використати на різні процеси, повʼязані з відновленням. Ми розраховуємо, що цього року компенсацію отримають десятки тисяч сімей», — розповіла Олена Шуляк.
Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйона українців мали пошкоджене чи зруйноване бойовими діями житло.
- Українці отримають перші компенсації за пошкоджене війною житло вже у травні. До 17 травня органи місцевого самоврядування мають створити комісії при кожній громаді, що допомагатимуть людям, які звертатимуться по компенсацію.
- У лютому 2023 року Верховна Рада ухвалила порядок компенсації за пошкоджене чи зруйноване через війну житло. Серед правил є такі: власники знищених квартир або будминків можуть одержати житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання нового житла. Власники квартир можуть вибирати — отримати сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку перекажуть на спецрахунок для фінансування будівництва. Граничного розміру компенсації немає. Використати сертифікат можна протягом пʼяти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено. Якщо ціна житла буде вищою за суму, зазначену в сертифікаті, то недоотриману частину компенсації можна буде отримати лише коштами, які росія виплатить як репарації.