Гроші на компенсацію за зруйноване житло братимуть з арештованих активів російського Сбербанку

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Гроші на компенсацію за зруйноване житло братимуть з кількох джерел, основна сума — від Сбербанку росії.

Про це повідомила глава партії «Слуга народу» та авторка закону Олена Шуляк в інтервʼю проєкту «Радіо Свобода» «Ти як?».

Фінансувати відшкодування зруйнованого під час повномасштабної війни житла будуть коштами державного та місцевих бюджетів, грошами від міжнародних донорів і з майбутніх репарацій рф. Зараз головним джерелом є конфісковані кошти «дочок» російських банків.

«Основна сума — від Сбербанку росії. І ми якраз ці гроші планувалися витрачати на компенсації. Тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. І 35 мільярдів прибутку Національного банку України теж можна буде використати на різні процеси, повʼязані з відновленням. Ми розраховуємо, що цього року компенсацію отримають десятки тисяч сімей», — розповіла Олена Шуляк.

Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйона українців мали пошкоджене чи зруйноване бойовими діями житло.