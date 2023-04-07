В Естонії запустили програму безкоштовного протезування для українців, які втратили кінцівки на війні

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Український благодійний фонд BGV спільно з урядом Естонії запустили програму безкоштовного протезування та реабілітації для українців, які втратили кінцівки внаслідок війни.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Протезування проводитимуть у Таллінні, у лікарні Ida-Tallinna Keskhaigla (Східно-Талліннська центральна клінічна лікарня). Пацієнтам встановлюватимуть надсучасні біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію та природність ходи.

Такі протези обладнані амортизаторами та рядом рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний додаток, що дозволяє перемикатися з ходьби на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи таким чином високий рівень комфорта та рухової активності. Вартість одного такого протезу становить €70—80 тисяч.

У рамках програми протези вже отримали два українці, які в березні повернулися з Естонії до України та продовжують реабілітацію у вітчизняних медичних закладах.

Для українців протезування в рамках програми є повністю безкоштовним: виготовлення, встановлення, реабілітація у Східно-Таліннській центральній лікарні та логістичні витрати беруть на себе ініціатори проєкту. До кінця року партнери планують організувати протезування для 20 українських військових і цивільних.