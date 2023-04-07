«Джеймс Вебб» зафіксував чотири найдальші галактики з усіх відомих людству

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У двох дослідженнях, опублікованих в журналі Nature Astronomy, дослідники підтвердили, що на знімках космічного телескопа «Джеймс Вебб» зафіксовані чотири найдальші галактики з відомих людству.

Ці галактики датуються від 300 до 500 мільйонів років після Великого вибуху. Це означає, що вони сформувалися в епоху реіонізаціі, коли запалилися перші зірки у Всесвіті.

Галактики отримали такі назви:

JADES-GS-z10-0;

JADES-GS-z11-0;

JADES-GS-z12-0;

JADES-GS-Z13-0.

Найдальша з підтверджених галактик JADES-GS-z13-0 сформувалася через 320 мільйонів років після Великого вибуху. Як порівнювати із сучасними галактиками, усі чотири обʼєкти з раннього Всесвіту мають дуже малу масу — приблизно 100 мільйонів сонячних мас. Для порівняння, маса Чумацького Шляху, за деякими оцінками, в 1,5 трільйона разів більша, ніж у Сонця.

Дослідники припускають, що найближчим часом телескоп відкриє ще більш далекі галактики.