Науковці розробили окуляри зі штучним інтелектом. Вони розпізнають слова за рухами губ

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Луїс ДіП'єтро / Корнельський університет

Учені з Корнельського університету США розробили окуляри EchoSpeech, які розпізнають беззвучну мову — рухи губ і рота. Для цього вони використовують акустичні датчики та штучний інтелект.

Як пише TechXplore, інтерфейсу EchoSpeech треба тільки кілька хвилин навчання, щоб розпізнавати команди людини та передавати їх на смартфон. Крихітні мікрофони та динаміки приймають звукові сигнали на обличчі та «відчувають» рухи рота, а алгоритм аналізує їх у реальному часі з точністю близько 95%.

Луїс ДіП'єтро / Корнельський університет

Докторант інформаційних наук і автор однойменної з технологією книги Руйдонг Чжан додає, що в майбутньому EchoSpeech допоможе людям з німотою «повернути їхні голоси».

Зараз EchoSpeech можна використовувати для спілкування через смартфон у місцях, де неможливо або недоречно розмовляти вголос, наприклад, у переповненому транспорті чи в бібліотеці. Окуляри виглядають мінімалістично, тому проблем із їх носінням бути не має.