«Вагнерівця» Андрія Медвєдєва, який утік до Норвегії, заарештували в Швеції

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Dagbladet

Екскомандира з «ПВК Вагнера» Андрія Медвєдєва, який утік до Норвегії та попросив там політичного притулку, заарештували у Швеції.

Про це пише Dagbladet.

За інформацією правозахисної організації Gulagu.net, Медвєдєв їхав автобусом з Норвегії до Швеції, бо йому сказали, що там сигарети коштують удвічі дешевше. Але «вагнерівець» не має дозволу на вʼїзд до Швеції, тому його заарештували.

Адвокат Медвєдєва Бриньюльф Ріснес підтвердив факт затримання.

«Він думав, що міг поїхати до Швеції. На жаль, шукачі притулку не мають можливості це зробити. Він вибачається за це непорозуміння і сподівається, що незабаром його відправлять назад до Норвегії», — розповів Ріснес.