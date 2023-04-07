Дослідники виявили, що тигри мають різні типи характеру

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Науковці вивчили поведінку 248 амурських тигрів за допомогою тесту особистості і виявили, що ці тварини мають унікальні риси характеру, які впливають на успішне розмноження і виживання.

Про це пише Phys.org.

Анкети заповнювали ветеринари та годувальники, які щодня працюють з тиграми. Тест фокусувався на 70 особистісних показниках. Результати дослідження продемонстрували особливості характерів тигрів, які підпали під дві основні категорії: «велич» і врівноваженість.

Тигри, які демонстрували «велич», були здоровішими, більше полювали, їли і спарювалися. Такі тварини мали більш високий груповий статус серед родичів.

Але прагнення до співпраці та мʼякість також мали свої еволюційні переваги: «врівноважені» тигри були ніжніші, щиріші та велелюбніші. Ці риси стають у нагоді у вихованні тигренят.

Дослідження виявило дуже мало статевих відмінностей у характерах тигрів. Учені зазначили, що батько-тигр також бере активну участь у вихованні дитинчат.