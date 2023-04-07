Як українці готують «Гвардію наступу» і переживають «снарядний голод». Провідні світові медіа про війну 6 квітня

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«Бабель»

Чотири доби залишався без справ один з українських артилерійських підрозділів на лінії фронту ― він вичерпав свій боєкомплект. Цієї весни українська армія частково опинилася в ситуації, коли зброї та персоналу вистачає, проте бракує боєприпасів, ідеться в сюжеті Deutsche Wellе про «снарядний голод» ЗСУ. Зрештою командування вирішило проблему, та й військові розуміють, що потрібно накопичити достатньо снарядів для контрнаступу ― хоча неможливість належно відповісти російським військам, як стверджують німецькі журналісти, впливає на моральний дух українських солдатів. Також вони усвідомлюють, що новітньої техніки від союзників України вистачить далеко не на всіх. «Багато хто з нас закінчить цю війну на радянських танках», ― сказав виданню один із бійців у ремонтній майстерні. Через вік та інтенсивне використання ця техніка потребує частого ремонту, іноді щоб повернути машину у стрій, доводиться використовувати підручні засоби, бо оригінальних запчастин обмаль. З іншого боку, росіяни мають чимало боєприпасів до старої техніки, й українські військові досі знаходять сотні готових до використання снарядів на залишених окупантами територіях.

Про підготовку 40 тисяч українців до «Гвардії наступу» пише Reuters. Відвідавши тренування бригади «Сталевий кордон» в України, кореспондент Reuters цитує Алекса, у минулому перекладача, який пояснює свої мотиви долучитись до бригади так: «Я хочу, щоб війна якнайшвидше закінчилась. Наступальні бригади, а отже, і моя участь, прискорять її кінець». У день інтервʼю Алекс з іншими бійцями вчився стріляти по мішенях, управляти дроном та евакуйовувати поранених. Інший військовий, 21-річний Ваха, спершу потрапив до ЗСУ, однак перевівся до «Гвардії наступу». «У Збройних силах мене відправили охороняти кордон із Придністровʼям [де не відбувалося значних подій]. Я ж хочу бути ефективним ― і хочу помсти, як би це не звучало в цьому столітті. Помсти за всіх наших убитих дітей», ― каже він. Видання зазначає, що перед українськими бійцями, які зараз готуються до боїв, стоїть дуже відповідальне завдання ― з огляду на поточне співвідношення сил і відносне виснаження росіян, кращої нагоди відвоювати загарбані ними землі найближчим часом може вже не бути.

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