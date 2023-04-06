Росіяни вкотре атакували Херсонську область керованими авіабомбами

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Reuters / «Бабель»

Росіяни знову атакували Херсонську область керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зафіксували три удари ворожої авіації по Бериславу, два — по Новобериславу, один — по Козацькому.

Унаслідок атаки поранені семеро жителів Херсонщини: шестеро у Зміївці та одна людина в Козацькому.