Росіяни вкотре атакували Херсонську область керованими авіабомбами
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- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Росіяни знову атакували Херсонську область керованими авіабомбами.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зафіксували три удари ворожої авіації по Бериславу, два — по Новобериславу, один — по Козацькому.
Унаслідок атаки поранені семеро жителів Херсонщини: шестеро у Зміївці та одна людина в Козацькому.
- 3 квітня окупанти обстріляли керованими авіаційними бомбами промислове підприємство в Бериславському районі Херсонщини.
- У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що росіяни застосовують до 20 нових керованих авіабомб на добу на всій лінії фронту. Окупанти запускають їх з літаків Су-35 і Су-34.