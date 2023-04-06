Google планує додати до пошуковика діалогові функції штучного інтелекту

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Американська корпорація Google має намір додати діалогові функції штучного інтелекту до своєї флагманської пошукової системи.

Про це головний виконавчий директор Сундар Пічаї розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Він вважає, що досягнення в галузі ШІ мають збільшити здатність Google відповідати на безліч пошукових запитів, а чат-боти не загрожують пошуковому бізнесу Google.

Компанія вже давно лідирує в розробці великих мовних моделей, або LLM — компʼютерних програм, які можуть обробляти усні підказки та відповідати на них за допомогою тексту.

«Чи зможуть люди в подальшому ставити запитання Google і взаємодіяти з LLM у контексті пошуку? Безперечно», — додав він.

Google протягом багатьох років використовував системи ШІ для кращого розуміння складних запитів, але публічний випуск ChatGPT спровокував гонку за інтеграцію цієї технології у споживчі продукти.

Останні коментарі Пічаї вказують на те, що Google планує дозволити користувачам безпосередньо взаємодіяти з великими мовними моделями компанії через свою пошукову систему. Цей крок може змінити традиційний досвід, що ґрунтується на посиланнях і був нормою понад два десятиліття.

За словами Пічаї, Google тестує кілька нових пошукових продуктів, як-от версії, що дозволяють користувачам ставити додаткові питання до вихідних запитів.