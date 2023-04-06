Johnson&Johnson збільшила до $9 мільярдів виплату, щоб врегулювати скандал із дитячими присипками

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Компанія Johnson&Johnson збільшила з $2 мільярдів до майже $9 мільярдів компенсацію для врегулювання справи з дитячою присипкою в Північній Америці. Десятки тисяч клієнтів подали позов проти компанії, стверджуючи, що присипка та інші продукти на основі тальку викликають рак, пише ВВС.

Віцепрезидентка з міжнародних судових розглядів Johnson&Johnson Еріка Хааса переконує, що претензії клієнтів надумані, але все ж сподівається закрити судові позови без розгляду.

Проти компанії подали понад 40 тисяч судових позовів від колишніх клієнтів. Вони кажуть, що використання дитячої присипки на основі тальку викликало рак, зокрема деякі з позивачів стверджують, що продукт містить азбест, який викликає онкологію.

Ще у 2020 році компанія припинила продаж дитячої присипки на основі тальку в США, пославшись на «дезінформацію», яка знизила попит на продукт. Торік компанія оголосила про плани припинити продажі в усьому світі. До цього Johnson&Johnson продавала дитячу присипку майже 130 років.