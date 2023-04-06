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Уряд премʼєра Фінляндії Санни Марін іде у відставку. Він збереже повноваження до формування нового

Автор:
Ліза Бровко
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Getty Images / picture alliance / Contributor

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін після звільнення з посади голови Соціал-демократичної партії заявила про відставку свого уряду.

Про це пише Yle.

Вона подала президенту Саулі Нііністьо відповідне прохання, яке той прийняв.

Уряд Санни Марін отримає статус тимчасового і працюватиме до формування нового на чолі з коаліцією Петтері Орпо, що переміг на виборах.