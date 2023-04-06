Уряд премʼєра Фінляндії Санни Марін іде у відставку. Він збереже повноваження до формування нового
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / picture alliance / Contributor
Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін після звільнення з посади голови Соціал-демократичної партії заявила про відставку свого уряду.
Про це пише Yle.
Вона подала президенту Саулі Нііністьо відповідне прохання, яке той прийняв.
Уряд Санни Марін отримає статус тимчасового і працюватиме до формування нового на чолі з коаліцією Петтері Орпо, що переміг на виборах.
- Соціал-демократична партія премʼєр-міністра Фінляндії Санни Марін поступилася правій Національній опозиційній коаліції на чолі з Петтері Орпо.
- Лідер партії, яка отримала на парламентських виборах більшість голосів, традиційно отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу створення нової правлячої коаліції обіцяє бути довгим і важким, бо низка партій уже виключила можливість співпраці з правими популістами.