Уряд премʼєра Фінляндії Санни Марін іде у відставку. Він збереже повноваження до формування нового

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Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін після звільнення з посади голови Соціал-демократичної партії заявила про відставку свого уряду.

Про це пише Yle.

Вона подала президенту Саулі Нііністьо відповідне прохання, яке той прийняв.

Уряд Санни Марін отримає статус тимчасового і працюватиме до формування нового на чолі з коаліцією Петтері Орпо, що переміг на виборах.