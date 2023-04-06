Болгарія закрила всі порти для російських суден

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Болгарія заблокувала останню лазівку в санкціях, яка дозволяла російським суднам заходити до портів під прапором іншої країни.

Про це пише PortsEurope.

Тепер обмеження діють на всі кораблі, що перебувають в Російському морському реєстрі судноплавства. Раніше санкції поширювалися лише на судна з прапором росії відповідно до вимог пʼятого санкційного пакета ЄС.

Заборона для російських кораблів почне діяти з 8 квітня.