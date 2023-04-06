Болгарія закрила всі порти для російських суден
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Europa Press News / Contributor
Болгарія заблокувала останню лазівку в санкціях, яка дозволяла російським суднам заходити до портів під прапором іншої країни.
Про це пише PortsEurope.
Тепер обмеження діють на всі кораблі, що перебувають в Російському морському реєстрі судноплавства. Раніше санкції поширювалися лише на судна з прапором росії відповідно до вимог пʼятого санкційного пакета ЄС.
Заборона для російських кораблів почне діяти з 8 квітня.
- Раніше медіа писали, що росія може перевозити торговими кораблями через Босфор зброю. Naval News повідомляло, що російський контейнеровоз Sparta IV привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для потерпілих від землетрусу, а потім вивіз військовий вантаж із бази рф, який мав вивантажити в Новоросійську.