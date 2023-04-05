У Брянській області росії нібито зазнав аварії цивільний літак. ФСБ заявила про затримання українського пілота

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У Брянській області росії, імовірно, збили цивільний легкомоторний літак з українським пілотом. Державні російські медіа з посиланням на ФСБ пишуть, що пілота затримали.

Tелеграм-канали Mash і Baza опублікували фотографії затриманого, відео допиту і фото літака, який має сліди ушкоджень. Стверджується, що пілота затримали після аварійної посадки поблизу села Бутовськ, що за 30 кілометрів від кордону з Україною. У ФСБ кажуть, що він тікав у бік України.

Пропагандистські пабліки поширюють фотографії бронежилета та автомата, який нібито був у літаку марки А-22 виробництва «Аеропракт», а також стверджують, що він нібито летів у бік нафтопроводу «Дружба». Mash пише, що цей же літак нібито вже залітав у Брянську область і скинув бомбу на вежу звʼязку.

Проте сам пілот на відео сказав, що не літав від початку війни, а його завданням під час цього польоту було фотографувати. Він летів за іншим пілотом, але сів через проблеми з гвинтом. За його словами, він не знав, що опинився на території росії, оскільки його планшет вийшов з ладу. На відео він представився Олександром Морозовим.

Видання «Агентство» пише, що у 2018 році про Морозова знімало матеріал «Настоящее Время», і зазначає, що пілот назвав справжнє імʼя. Олександр Морозов — цивільний пілот, який вирішив навчитися літати у 50 років. Наприкінці нульових він купив собі маленький літак, а потім разом із волонтерами побудував аеродром у Харківській області. Він займався цивільною санітарною авіацією.