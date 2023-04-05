Роботи Boston Dynamics малюватимуть картини для виставки сучасного мистецтва в Мельбурні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Courtesy of the artist
Троє робопсів Boston Dynamics малюватимуть картини для виставки сучасного мистецтва і дизайну NGV Triennial у Мельбурні.
Про це пише The Guardian.
Проєкт заснувала художниця Агнешка Пілат, яка працювала в SpaceX і Boston Dynamics. Зараз вона навчає роботів малювати самостійно, використовуючи палички з олійною фарбою та акрилове шліфоване полотно. Упродовж чотирьох місяців вони мають створити три картини.
Роботів звуть Бася, Бонні та Арчі. Бася «живе» разом з Агнешкою в її нью-йоркській домівці.
Пілат тимчасово залишила Басю в галереї разом з Бонні та Арчі. Вона вважає Басю своїм компаньйоном і каже, що сумуватиме за робопсом, поки той малює в Мельбурні.
«Це як з маленькою дитиною — у певний момент ви повинні дозволити дитині самій сісти в автобус, ось як це відчувається», — каже художниця.
Також на NGV Triennial покажуть твори Йоко Оно, Трейсі Емін, Девіда Шріглі та ще майже ста митців.
- У червні 2022 року стало відомо, що американська армія надасть Україні робота Spot від Boston Dynamics для розмінування територій. Робот від Boston Dynamics уже працював в Україні. У жовтні 2020 року він замірював радіацію у Чорнобильській зоні відчуження.