Роботи Boston Dynamics малюватимуть картини для виставки сучасного мистецтва в Мельбурні

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Courtesy of the artist

Троє робопсів Boston Dynamics малюватимуть картини для виставки сучасного мистецтва і дизайну NGV Triennial у Мельбурні.

Про це пише The Guardian.

Проєкт заснувала художниця Агнешка Пілат, яка працювала в SpaceX і Boston Dynamics. Зараз вона навчає роботів малювати самостійно, використовуючи палички з олійною фарбою та акрилове шліфоване полотно. Упродовж чотирьох місяців вони мають створити три картини.

Роботів звуть Бася, Бонні та Арчі. Бася «живе» разом з Агнешкою в її нью-йоркській домівці.

Пілат тимчасово залишила Басю в галереї разом з Бонні та Арчі. Вона вважає Басю своїм компаньйоном і каже, що сумуватиме за робопсом, поки той малює в Мельбурні.

«Це як з маленькою дитиною — у певний момент ви повинні дозволити дитині самій сісти в автобус, ось як це відчувається», — каже художниця.

Також на NGV Triennial покажуть твори Йоко Оно, Трейсі Емін, Девіда Шріглі та ще майже ста митців.