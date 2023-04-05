Телескоп Hubble зробив фото далекої галактики в сузір’ї Верблюд. На ньому видно наслідки вибуху наднової
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA/Hubble & NASA, C. Kilpatrick
Спіральна галактика UGC 2890, яка розташована за 30 мільйонів світлових років від Землі, потрапила в обʼєктив космічного телескопа Hubble. Там досі видно наслідки вибуху наднової зірки — вона була масивніша за Сонце в 11—15 разів.
Про це пише Space.
Телескоп зробив зображення галактики з боку, щоб перевірити наслідки вибуху наднової, яка вважається найяскравішою з відомих.
Для цього Hubble використав інструмент Advanced Camera for Surveys (ACS), який бачить віддалені обʼєкти Всесвіту в широкому діапазоні довжин хвиль: від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного.
Завдяки ACS астрономи вивчають області космосу біля наднової, вибух якої у 2009 році викинув масу, що у 8—12 разів перевищує масу Сонця. Таким чином дослідники планують «встановити вік і масу зірок по сусідству».
- Космічний телескоп Hubble зробив знімок ділянки вибухової хвилі наднової Лебідь, яка схожа на тонку і легку вуаль. Наднова розташована приблизно за 2 400 світлових років від нас.
- Пізніше астрономи дізналися, що кільця Сатурну нагрівають верхні шари його атмосфери. Ученим теж допоміг телескоп Hubble.