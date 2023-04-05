Українці отримають перші компенсації за пошкоджене війною житло вже у травні

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В Україні можна отримати перші компенсації за зруйноване або пошкоджене житло через війну вже у травні — за два місяці після ухвалення відповідного закону.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації держвлади Олена Шуляк.

До 17 травня органи місцевого самоврядування мають створити комісії при кожній громаді, аби допомагати людям, які звертатимуться по компенсацію.

До Реєстру пошкодженого і зруйнованого житла, що визначає механізм компенсації, наразі приєдналися 600 громад, які формуватимуть свою автоматичну чергу заявників на отримання житлового сертифіката.

Українці зможуть самостійно обрати населений пункт, а також тип ринку нерухомості (вторинний чи первинний), де використають сертифікат для купівлі житла.