Українці отримають перші компенсації за пошкоджене війною житло вже у травні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images
В Україні можна отримати перші компенсації за зруйноване або пошкоджене житло через війну вже у травні — за два місяці після ухвалення відповідного закону.
Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації держвлади Олена Шуляк.
До 17 травня органи місцевого самоврядування мають створити комісії при кожній громаді, аби допомагати людям, які звертатимуться по компенсацію.
До Реєстру пошкодженого і зруйнованого житла, що визначає механізм компенсації, наразі приєдналися 600 громад, які формуватимуть свою автоматичну чергу заявників на отримання житлового сертифіката.
Українці зможуть самостійно обрати населений пункт, а також тип ринку нерухомості (вторинний чи первинний), де використають сертифікат для купівлі житла.
- У лютому 2023 року Верховна Рада ухвалила порядок компенсації за пошкоджене чи зруйноване через війну житло. Серед правил є такі: власники знищених квартир та інших житлових приміщень можуть одержати житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення в обсязі визначеної суми.
- Власники квартир можуть вибирати — отримати сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку перекажуть на спецрахунок для фінансування будівництва. Граничного розміру компенсації немає.
- Використати сертифікат можна протягом пʼяти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.
- Якщо ціна житла буде вищою за суму, зазначену в сертифікаті, то недоотриману частину компенсації можна буде отримати лише коштами, які росія виплатить репараціями.
- Подати заяву на отримання відшкодування можна через «Дію», Центр надання адмінпослуг, органи соцзахисту та через нотаріуса.