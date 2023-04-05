Біля Туреччини затонуло судно, яке мало прибути в Україну

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Ruslan Valeev / Unsplash

Біля берегів Туреччини вночі 5 квітня затонуло судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке прямувало до Ізмаїльського порту на Одещині.

Про це повідомляють у береговій охороні Туреччини.

На борту було 14 членів екіпажу. На допомогу морякам направили корвет берегової охорони, сім катерів, два вертольоти берегової охорони та літак.

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За допомогою гелікоптера на поверхні моря знайшли і врятували двох людей. Ще трьох врятувало комерційне судно, яке перебувало неподалік. Девʼятеро моряків зникли безвісти, їхні пошуки тривають.

Турецька прокуратура почала розслідування інциденту.