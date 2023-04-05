Премʼєр Фінляндії Санна Марін піде з посади голови партії через прихід до влади правих

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Reuters / «Бабель»

Голова Соціал-демократичної партії Санна Марін залишить свою посаду після партійних зборів у вересні. Вона вважає, що у Фінляндії формується правий уряд.

Про це пише Yle.

Санна Марін після відставки буде депутатом, пояснюючи своє рішення тим, що хоче мати у майбутньому можливість «жити трохи спокійніше», бо «минулий урядовий період був складним».

Вона не планує балотуватися на президентських виборах від Соціал-демократичної партії, а також Марін не отримувала пропозицій про роботу на міжнародних посадах.