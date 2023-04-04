Росія залучає спецслужби, щоб депортовані українські діти не могли повернутися додому

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Розшукувана за воєнні злочини російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова публічно повідомила про те, що російські спецслужби завадили повернутися додому українській дитині.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Ідеться про 17-річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім до рф у прийомну сімʼю, хоча в Україні у хлопця є сестра.

«Дитина намагалась самостійно повернутися на територію України. Він доїхав до Білорусі. Але Богдана затримали та повернули назад до рф. Ця історія — чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах — викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків будемо звертатися до компетентних органів», — наголосив омбудсман.