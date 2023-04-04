Лінія активних бойових дій сягнула 1 200 кілометрів. Це як із Вашингтону до Чикаго й назад

Новини

Reuters

В Україні лінія активних бойових дій становить понад 1 200 кілометрів.

«Лінія активних бойових дій в Україні зараз — понад 1 200 кілометрів. Це як із Вашингтону до Чикаго й назад! Фронт загалом — іще більший», — заявив Володимир Зеленський на зустрічі з членами Національної асоціації губернаторів США.

За його словами, саме Україна є останньою межею та надійним кордоном для Заходу.

«Завдяки українській міцності, зокрема, вашому народу не доведеться робити цей вибір — вибір щодо ваших чоловіків і жінок, хоробрих воїнів, чиї життя були б покладені на вівтар захисту найціннішого — свободи», — наголосив Зеленський і додав, що нині близько 1 900 міст і сіл України потребують відбудови після воєнних дій.

За його словами, сотні українських міст і сіл спалені російською артилерією, ракетами, авіацією та іранськими дронами.

«Було місто Вугледар, 15 тисяч жителів. Агресор його спалив. Маріуполь — понад 400 тисяч жителів, росія залишила від нього самі лише руїни», — констатував глава держави.