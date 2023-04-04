Частину освітньої документації цифровізують до початку нового навчального року. Як це полегшить життя школярам

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

До початку нового навчального року частина освітньої документації буде доступна онлайн у межах впровадження програми електронного документообігу.

Про це в інтервʼю «Суспільному» заявив віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, зараз будується фундаментальна інформаційна система з реєстр школярів, учителів і всіх шкіл.

«Електронний документообіг у сфері освіти допоможе позбутися зайвої бюрократії: наприклад, перейти з однієї школи в іншу буде легше, адже все буде відбуватися за електронною заявкою», — каже міністр.

Також передбачається, що перехід на елетронний документообіг полегшить життя родинам в окупації, які раніше були змушені забирати паперові документи з окупованих шкіл.